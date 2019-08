Torna a Celano la tradizionale corsa e camminata della solidarietà, ecco il percorso e tutte le informazioni

Celano. Torna a Celano la tradizionale corsa e camminata di solidarietà organizzata dal gruppo sportivo della città, in collaborazione con le associazioni Alba e Anffas. La manifestazione, in programma venerdì a partire dalle 20, partirà dalla pasticceria Castello, in via Luigi Giuliani, e passando da piazza IV Novembre toccherà tutto il centro storico prima di entrare nella pineta della Serra fino alla chiesetta degli alpini e ritorno in centro, per un totale di circa 9 chilometri.

Non ci saranno iscrizioni né pettorali e cronometri. Non ci saranno premi e classifiche. Tutti potranno partecipare anche solo camminando o per singoli tratti del magnifico percorso misto cittadino e montano. È richiesto l’uso di lampada frontale o a mano per i tratti del percorso non illuminato fuori del centro urbano. All’arrivo tutti i partecipanti potranno partecipare al ristoro ed alla festa finale. Ai partecipanti viene richiesto un contributo economico di almeno 5 euro che sarà devoluto interamente in beneficienza.