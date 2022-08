Torna a Celano la giornata dell’emigrante, fascia da “Sindaco per un giorno” a Nadia Baliva in Mazzonetto

Celano. Dopo due anni di stop a causa del diffondersi dell’epidemia, torna la celebrazione della giornata dell’Emigrante in programma il 25 agosto. I termini e i dettagli del programma celebrativo sono stati ampiamente discussi e concordati nel corso di un incontro in Municipio tra il Sindaco Settimio Santilli ed Eligio Paris, imprenditore di successo in Canada, ma soprattutto Ambasciatore regionale degli emigrati nel mondo. La giornata è stata istituzionalizzata già da qualche anno a seguito della realizzazione del monumento dedicato agli emigranti nel 2015, e per Celano, città storicamente legata all’emigrazione, rappresenta un momento di grande partecipazione e commozione. Il programma inizia alle ore 09:00 di giovedì 25 agosto con una simbolica cerimonia: la consegna della fascia tricolore al “Sindaco per un giorno”, a Nadia Baliva in Mazzonetto, già presidente del Canadian Club Celano.

“La consegna della fascia tricolore a Nadia, afferma il Sindaco Santilli, assume un valore altamente simbolico volendo rappresentare un doveroso omaggio a tutte le donne celanesi residenti all’estero che hanno contribuito e dato lustro alla nostra Città dimostrando notevoli capacità manageriali nell’ambito delle attività commerciali e delle iniziative culturali e sociali come Nadia ha fatto per tanti anni alla guida del Celano Canadian Club. La scelta è stata ampiamente condivisa con l’ambasciatore d’Abruzzo nel mondo Eligio Paris che ringrazio profondamente perché grazie soprattutto al suo intenso lavoro, il legame con i nostri conterranei all’estero rimarrà indissolubile e sarà tramandato alle future generazioni per rimembrare che prima ancora che terra di immigrazione come avviene oggi, il nostro Paese ha vissuto la fase dell’emigrazione nel post guerra, con italiani che però con enormi sacrifici e rispetto verso la terra che li ha accolti, con le loro attitudini e peculiarità hanno diffuso la nostra cultura lavorativa nel mondo e proprio per questo non bisogna mai dimenticarli.”

Il clou della giornata si svolgerà nel pomeriggio e precisamente dalle ore 17,30 con il raduno in Piazza IV Novembre e il corteo verso il Monumento dell’Emigrante, realizzato nella piazza antistante il Castello Piccolomini. Alle 17,45 è prevista la deposizione e la benedizione dell’omaggio floreale al Monumento. Alle ore 18 conclusione della giornata con la Santa Messa nella Chiesa di san Giovanni, celebrata da Monsignor Armando Dini già vescovo della Diocesi dei Marsi.