Torna a bruciare l’area tra Magliano e Scurcola, le fiamme minacciano l’autostrada

Magliano de’ Marsi. Torna a bruciare l’area tra Magliano de’ Marsi e Scurcola Marsicana. Solo quattro giorni fa si era sviluppato il primo incendio che aveva fatto preoccupare le due amministrazioni comunali. Per ore i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile di Magliano de’ Marsi e Tagliacozzo avevano lavorato per spegnere le fiamme.

Anche dei canadair erano arrivati sul posto per cercare di bonificare le fiamme ed evitare che potessero arrivare fino al vicino impianto di rifiuti. Nella tarda mattinata di oggi, poi, si è ricominciato a vedere il fumo provenire da quell’area e subito è scattato l’intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e di tanti cittadini che si sono messi al lavoro per cercare di evitare che le fiamme si propaghino.

Vicino alla zona in fiamme c’è sia l’impianto, sia l’autostrada. Non è escluso che per spegnere definitivamente l’incendio sia necessario ricorrere nuovamente ai canadair anche se bisognerà valutare le condizioni meteo che potrebbero non essere favorevoli.