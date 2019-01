Torlonia: successo per la Notte nazionale del Liceo Classico

Avezzano. Il liceo “A.Torlonia” di Avezzano ha aperto le sue porte alla cittadinanza e agli studenti con la “Notte nazionale del Liceo classico”, sostenuta dal ministero dell’Istruzione. Al progetto hanno aderito in Italia 433 licei classici. Ad Avezzano un pubblico numerosissimo ha animato la manifestazione dimostrando un grande interesse per le attività didattiche proposte, sotto la regia dei docenti che si sono spesi con passione per la buona riuscita dell’iniziativa.

La Notte nazionale è iniziata con i saluti della dirigente scolastica Annamaria Fracassi. E’ stato poi proiettato un video di apertura simultaneamente in tutti i licei partecipanti, a cui è seguita la lettura dei testi vincitori ex aequo del concorso di scrittura creativa organizzato dal coordinamento nazionale dell’iniziativa. In seguito la rappresentazione dello spettacolo teatrale “I ragazzi che si amano”, liberamente tratto dalle opere di Dostoevskij, Prévert, Apuleio, Catullo e Saffo, interpretato da Raffaella Alfidi, Giulia Di Paolo, Giorgia Coletta, Giulia Pietrosanti e Francesco Del Gusto, studenti del liceo Torlonia. Infine, la premiazione degli ex alunni Fabio Ciccarelli, Francesca Trinchini, Federico Giordani e Gaia Di Nicola, che nello scorso anno scolastico si sono distinti in varie Olimpiadi e nei Certamina.

Anche la musica è stata protagonista con il concerto di Pierpaolo Battista, ex alunno del liceo classico e degli studenti del Liceo, diviso in due momenti: musica classica con brani eseguiti al pianoforte con il violino e con il flauto traverso e musica leggera con uno speciale omaggio a de Andrè per la ricorrenza del ventennale della sua morte. La serata si è conclusa con la lettura e il commento del “Fragmentum Grenfellianum”, meglio noto come “Il lamento dell’esclusa”, contestualmente in tutti i licei e la proiezione di un video realizzato dagli alunni delle classi dell’ultimo anno di liceo, con i momenti più significativi del loro percorso scolastico.

Il prof. Emanuele Lelli nel corso del suo intervento “Grammatica e antropologia: due esempi da Omero e Saffo” ha presentato due importanti associazioni, il Centrum Latinitatis Europae (CLE) e l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), delle quali il Liceo Torlonia è entrato recentemente a far parte. L’illustre docente ha sottolineato come entrambe nascano dalla volontà di preservare e tramandare soprattutto ai giovani quell’ideale di humanitas che unisce l’Italia e l’Europa nel segno della classicità.

La Notte Nazionale del Liceo Classico rappresenta uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni ed è già arrivata alla sua quinta edizione.

L’idea di partenza si è dimostrata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico è ancora pieno di vitalità con studenti motivati, ricchi di grandi talenti con abilità e competenze. Roberto Tibaldi