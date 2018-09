Tommaso J’Avarone rapisce il pubblico del Talia con la compagnia For De Porta

Tagliacozzo. Un fine settimana all’insegna dello spettacolo nella città di Tagliacozzo. Con originalità e passione, la compagnia locale For De Porta ha allietato numerosissimi spettatori con una piacevole commedia in dialetto sul palco del Teatro Talia.

‘Tommaso J’Avarone’ il titolo dello spettacolo recitato dagli artisti locali. Come da copione, Tommaso, uomo ricco e avaro, raccoglie i suoi soldi dentro una cassetta, acutamente nascosta in cantina. Scontroso con i familiari e poco dedito al prestito, Tommaso preferisce invece attirare l’attenzione della giovane cameriera e della bella serva di casa, fingendo dolori e richiamando attenzione.

Con questo evento, la compagnia For De Porta raggiunge il quattordicesimo anno di messa in scena di spettacoli, rinnovando sempre il cast con giovani talenti locali. Tante le risa, ma anche le riflessioni che hanno accompagnato piacevolmente il pubblico della città in uno degli ultimi weekend estivi. r.c.m.