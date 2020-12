Tombolata in sicurezza alla Nova Salus di Trasacco per regalare un sorriso ai tanti ospiti

Trasacco. L’emergenza covid non ferma la tradizionale tombolata di Natale alla Nova Salus e regala sorrisi e speranza ai tanti ospiti della struttura. Il fantastico personale della Nova Salus ha organizzato nei giorni scorsi la tombolata di Natale, svoltasi in piena sicurezza per pazienti e operatori negli ampi spazi della palestra.

Alla tombolata hanno partecipato i pazienti di tutte le età, anche i più anziani e meno autosufficienti che, con il supporto degli operatori nel controllo delle cartelle di gioco, hanno potuto rivivere i ricordi del Natale trascorso in famiglia e gioito per un piccolo premio.

E’ stata un’esperienza molto emozionante per tutti in un pomeriggio che ha regalato un paio di ore di spensieratezza e divertimento e che ha fatto dimenticare, almeno per un pò, il difficile momento che stiamo attraversando a causa della pandemia.

“Ogni anno”, hanno spiegato i responsabili della struttura, “viene posta particolare attenzione ai bisogni emotivi e di socialità per i pazienti che per necessità di salute sono costretti a trascorrere i giorni di festa all’interno della struttura, ancor di più in questo Natale con la preclusione delle visite dei parenti per le norme anticovid.

In un momento così difficile tutto il personale non ha mai smesso di portare la speranza e il sorriso a coloro che assistono. E’ stato bello condividere l’emozione della tombola e scherzare, respirando finalmente un po’ di aria natalizia, regalando un pizzico di leggerezza agli operatori in mesi di duro lavoro svolto con immensa dedizione e professionalità”.

La direzione della Nova Salus ha inviato “Un augurio di vero cuore a tutti i pazienti, agli operatori ed alle famiglie per un sereno Natale e un 2021 pieno di speranza”.

