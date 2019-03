Tolleranza zero a Magliano contro l’abbandono dei rifiuti, Amiconi: abbiamo a cuore il decoro del territorio

Magliano dei Marsi. Tolleranza zero per chi non ha cura dell’ambiente, abbandonando in maniera indiscriminata ogni genere di rifiuto nel territorio di Magliano, Rosciolo e Marano. Gli agenti della Polizia Locale, su disposizione dell’amministrazione comunale, stanno effettuando numerosi controlli per contrastare questo dilagante fenomeno. Anche attraverso l’utilizzo delle fototrappole, installate in varie zone del capoluogo e delle frazioni, la Polizia Locale è riuscita ad individuare alcuni responsabili e ad elevare diverse sanzioni.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha chiesto agli agenti della Polizia Locale di esercitare un’azione di controllo e sanzionatoria nei confronti di quegli incivili che abbandonano i rifiuti nelle aree pubbliche e di chi non conferisce i rifiuti in maniera corretta.

“Abbiamo a cuore il decoro e la pulizia del nostro territorio”, commenta il sindaco Mariangela Amiconi, “e non possiamo tollerare in alcun modo tali gesti di inciviltà. Auspichiamo che l’adozione di misure più incisive serva per educare maggiormente tutti al rispetto dell’ambiente.”

“E’ bene ricordare a tutti i cittadini”, conclude il sindaco, “che nell’area industriale è attivo tutti i giorni, come da eco calendario, consegnato a tutte le famiglie iscritte nei ruoli Tari, il centro di raccolta comunale dei rifiuti, gestito dalla ditta MM F.lli Morgante”.