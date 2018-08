To Marsica with love: dall’Australia a Ovindoli per sposarsi nel luogo dove è sbocciato il loro amore

Ovindoli. Dall’Australia a Ovindoli per coronare il loro sogno d’amore. Alberto Sebastiani, 35 anni e Meagan Chiucchiarelli, 32, quando qualche anno fa si incontrarono per le strade di Ovindoli dove lui trascorreva le vacanze e lei cercava le sue radici, non avrebbero mai immaginato che un giorno, proprio lì, si sarebbero giurati amore eterno. E invece cupido ci ha messo lo zampino e quella che inizialmente era una bella amicizia si è trasformata in una magica storia d’amore con l’Abruzzo a fare da scenografia. Per questo quando hanno deciso di fissare le nozze non hanno avuto dubbi sulla location: Ovindoli. Dall’Australia sono tornati in Italia e poi sulla Valle d’Arano per diventare marito e moglie. La storia di Alberto e Meagan è stata tutta dettata dal fato.

Lui, originario di Ovindoli vive a Roma con la famiglia, ma torna in paese per trascorrere le vacanze. Lei, nata e cresciuta in Australia, dopo la laurea vuole scoprire le origini della sua famiglia e torna in quel borgo dove viveva il nonno. Proprio a Ovindoli si incontrano e subito diventano amici. Pian piano, però, la simpatia si trasforma in qualcosa di più e dopo qualche mese scoppia l’amore. I due vivono per qualche tempo in Italia, poi però, decidono di tornare in Australia. La terra dei canguri, nonostante sia affascinante, non è il luogo ideale per giurarsi amore eterno. E così la futura sposa tramite internet entra in contatto con Monia Anna Murzilli, della Mo Wedding & Events.

Con lei, italo canadese, si stabilisce subito un feeling speciale e decidono di costruire insieme un ponte tra l’Australia, dove vivono, e la Marsica, dove si sono conosciuti e si sposeranno. Mesi e mesi di mail, Skype e sopralluoghi che hanno permesso a marito e moglie di mettere su con la complicità della wedding planer un matrimonio che li rappresentasse. Il 28 luglio, nella Valle d’Arano, si sono aperte queste simboliche porte installate per l’occasione e davanti al sindaco, Simone Angelosante, Alberto e Meagan, hanno detto sì. Ad applaudirli 190 ospiti, di cui 50 provenienti dall’Australia, che poi hanno ascoltato la storia della loro famiglia raccontata dalle damigelle, in pieno stile anglosassone, e hanno degustato arrosticini, zafferano e Montepulciano, in stile abruzzese. Come ricordo a tutti è stata consegnata una foto degli sposi con un grande grazie sia per la loro presenza alle nozze, sia per il dono all’associazione che assiste i non vedenti. E mentre Alberto e Meagan sono partiti alla volta della Puglia parenti e amici australiani hanno scoperto la Marsica e l’Abruzzo che anche a loro rimarrà un pò nel cuore.