Tiziano Genovesi (Lega): accolta nostra proposta da Commissario Prefettizio, al lavoro per il tessuto produttivo

Avezzano. Tiziano Genovesi, commissario provinciale dell’Aquila Lega-Salvini premier, si dichiara soddisfatto per l’accoglimento della proposta per il fondo di promozione dell’economia locale.

“Ringrazio il Commissario Prefettizio dott. Mauro Passerotti per aver accolto una delle nostre proposte avanzate durante un incontro avvenuto il 2 Aprile.” Dichiara Tiziano Genovesi , Commissario Provinciale Aq Lega-Salvini premier. L’istituzione di un fondo per la promozione dell’economia locale a seguito dell’emergenza covid-19 è uno strumento idoneo, sostenibile ed estremamente necessario in questo particolare momento in cui moltissime realtà produttive si trovano in difficoltà. In questo modo si incentiva anche l’iniziativa di solidarietà privata, che può far riferimento all’iban messo a disposizione nel portale comunale.”