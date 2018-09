Tirocini formativi al Consorzio acquedottistico marsicano con l’università dell’Aquila

Avezzano. L’Università degli Studi dell’Aquila (UnivAq) e il Consorzio Acquedottistico Marsicano (Cam) hanno sottoscritto una convenzione che attiva tirocini formativi per laureandi/e in Economia e Ingegneria gestionale. La convenzione è stata firmata, per Univaq, dal professor Walter D’Ambrogio, direttore dipartimento Ingegneria gestionale, dell’Informazione e Economia, e per il Cam da Manuela Morgante, presidente del consiglio di gestione. Il referente del Cam, Albino Santucci, ha proposto una lista di progetti formativi che costituiscono, per gli studenti, una concreta opportunità formativa e professionalizzante.

Gli studenti interessati possono approfondire aprendo il seguente link: http://www.ing.univaq.it/news/lista_news.php?idNews=11953