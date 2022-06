Tiro con l’arco, l’avezzanese Giuseppe Chiarilli ottiene un meritato bronzo

Avezzano. Si è svolta a Paestum (SA) lo scorso weekend la Coppa Italia delle Regioni Memorial Gino Mattielli, manifestazione arcieristica di importanza nazionale dove gareggiano le rappresentative regionali italiane.

Ogni regione italiana, infatti, porta sui campi di gara ben 18 arcieri che si scontrano a suon di frecce divisi in 3 diverse gare.

Tra le file della selezione abruzzese, ha gareggiato l’avezzanese Giuseppe Chiarilli che ha partecipato alla gara arcieristica relativa al tiro di campagna, ovvero una competizione che si svolge attraverso un percorso composto da 24 piazzole di tiro, 12 a distanze conosciute, cioè l’arciere sa a che distanza si trova il bersaglio e di conseguenza regola l’ impostazione di mira per la distanza giusta, 12 a distanza sconosciute, cioè l’arciere non conosce la distanza del bersaglio e deve essere in grado, con la proprio abilità e competenza, di capire come impostare la mira.

Ebbene l’avezzanese Chiarilli, che gareggia con Arco Compound, si è classificato come primo, al termine delle 24 piazzole, nella categoria Compound Senior Maschile, con ben 593 punti!

Ha avuto accesso quindi agli scontri, round successivo ad eliminazione diretta tra i primi 16 classificati. Al termine degli stessi è arrivata una meritassimo terzo posto con relativa medaglia di Bronzo nella categoria Arco Compound Senior Maschile Tiro di Campagna dimostrando l’alto livello raggiunto dall’arciere di Avezzano.

La sua medaglia è andata ad arricchire il medagliere abruzzese che, per la prima volta in questa manifestazione, porta a casa, oltre al bronzo di Giuseppe, l’argento nell’Arco Olimpico Senior Maschile Tiro di Campagna con Gianni Di Virgilio, il bronzo nella categoria Arco Olimpico Junior Maschile Tiro alla Targa di Gabriele Maranzano e l’oro nella categoria Arco Olimpico Allieve Femminile Tiro alla Targa di Flavia Trabucco.

Grazie a questi risultati, la regione Abruzzo raggiunge un meritatissimo 9 posto nella classifica generale delle regioni.