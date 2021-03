Tir esce fuori strada e finisce sotto a una scarpata dell’A24, autostrada chiusa per la rimozione

Carsoli. Mezzo pesante esce fuori strada e finisce sotto a una scarpata dell’A24. L’incidente si è verificato poco prima delle 14 al chilometro 36 dell’autostrada in direzione Teramo, nel tratto compreso tra Vicovaro – Mandela e Carsoli Oricola.

Il mezzo, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada ed è finito oltre il guard-rail. Sul posto è arrivato il 118 di Tivoli per soccorrere il conducente che non è in pericolo di vita. Strada dei Parchi ha predisposto la rimozione del mezzo che potrebbe durare diverso tempo.

Dalle 23 è stata disposta l’uscita obbligatoria a Vicovaro-Mandela per chi proviene da Roma. Il tratto verrà chiuso per consentire la rimozione del mezzo. La chiusura durerà il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di recupero del mezzo pesante