Tir contro la pattuglia della Stradale, tragedia sfiorata sul ponte di Pietrasecca (foto)

Carsoli. Paura ieri sul ponte di Pietrasecca, in autostrada, sulla A24, per uno schianto tra un tir e un’auto della polizia stradale.

La pattuglia della Stradale si era fermata sul ponte per supportare un utente in procinto di cambiare uno pneumatico. Proprio mentre svolgevano il servizio, i poliziotti hanno visto sopraggiungere un tir che ha preso in pieno l’auto, lateralmente. Sembrerebbe che l’autista non si fosse reso conto né della presenza della polizia né del furgone in panne. Il tutto è accaduto su un tratto di rettilineo.

Salvi per miracolo i due agenti della Stradale di Avezzano. Se non ci fosse stata l’auto della Polizia, il tir sarebbe probabilmente piombato sul furgone e sul suo guidatore che stava cambiando lo pneumatico.