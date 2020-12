Tidy Food: la rivoluzione del delivery nasce ad Avezzano

Piatti pronti ovunque ti trovi: scopri tutte le bontà TidyFood, accedi al sito e scarica il Menù della settimana.

Hai voglia di un piatto gustoso, leggero e bello anche da vedere, ma non hai tempo di realizzarlo?

A casa, come in ufficio, i mille impegni ti travolgono e in un attimo sono già le 13.00? “…E ora cosa cucino per pranzo?”

La soluzione è Tidy Food!

La mission dell’azienda, con a capo l’imprenditrice Valentina Savina, è quella di proporre piatti gustosi, realizzati con ingredienti di prima qualità e di portarli direttamente a casa dei clienti all’interno di un packaging ecosostenibile.

“La consegna? E’ gratuita nell’area di Avezzano.”

Il cibo deve essere accessibile: ecco perchè i piatti Tidyfood non sono solo buoni, ma anche convenienti.

“Ogni settimana aggiorniamo il nostro menù per renderlo sempre ricco di novità! Potete andare nel nostro sito www.tidyfood.it e scaricarlo comodamente. Inoltre, è possibile prenotare i piatti scelti scrivendoci su Whatsapp: tutte le info e i contatti sono presenti nel sito e nei nostri canali social Facebook e Instagram”.

“Siamo fieri di lavorare per il nostro territorio: per Avezzano, ma anche per tutta la Marsica. E’ possibile, infatti, prenotare anche d’ asporto e ritirarlo presso la nostra sede in Via Ugo La Malfa, 23”.

TidyFood non si ferma qui: a breve lancerà il suo menù delle feste e una grandissima novità…

(Continuate a seguirlo sui social!)

