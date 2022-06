Tiburtinarally, scontro tra centauro ed auto con tre anziani a bordo nei pressi di Sante Marie

SANTE MARIE – Tra rombi di motori anche questa domenica la Tiburtina Valeria è protagonista di un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche. Per un caso fortuito non ci è scappato il morto. Un centauro all’altezza di Colle Civitella, poco prima della galleria Sante Marie è andato a scontrarsi con una utilitaria sulla quale viaggiavano tre anziani diretti a Tagliacozzo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, e le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti. I tre anziani sono stati controllati dapprima al PS di Tagliacozzo e poi trasferiti ad Avezzano, probabilmente in lunga attesa nel Pronto Soccorso.

Il centauro non sembra abbia riportato ferite particolarmente rilevanti. Ma la dinamica è al vaglio degli inquirenti per cui per ora si possono fare solo ipotesi. Ma una cosa è certa, il fatto ha suscitato indignazione sui social media, è iniziato un nuovo tam tam che punta il dito su un problema ormai divenuto quotidiano.

Alta velocità, sorpassi azzardati, rombi di motore assordanti ad ogni ora del giorno. E se c’è chi rispetta il codice della strada c’è anche molta parte che non lo fa e la gente ha paura a percorrere la Tiburtina.