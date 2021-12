Ti senti più pandoro o panettone? L’importante è che sia senza glutine!

Ti senti più pandoro o più panettone? Preferisci un classico con uvetta e canditi o uno rivisitato con crema alla nocciola oppure pistacchio e arancia candida? Hai ancora pochi giorni per decidere, il Natale sta arrivando.

La Farmacia De Bernardinis quest’anno ha deciso di fare le cose in grande e di offrire ai clienti celiaci che osservano una dieta senza glutine una vasta gamma di panettoni e pandori per tutti i gusti. Non solo quelli della tradizione ma anche tanti nuovi da far venire l’acquolina in bocca.

Quest’anno tra i primi a uscire è stato il panettone della Schär. L’azienda di prodotti gluten free ha deciso di affiancare ai suoi classici dolci natalizi dal sapore nordico anche un panettone tradizionale con un packaging molto curato.

La NutriFree, invece, ha puntato tutto sulla novità proponendo panettoni e pandori ricchi di creme e farciture da leccarsi i baffi. Le specialità natalizie con cuor di pistacchio e gran stracciatella con gocce di cioccolato e crema al latte sono extra soffici e pronti per essere mangiati.

Da non perdere Piaceri Mediterranei che ha puntato sulle ricette classiche rivisitate dai maestri pasticceri. Per un Natale dolcissimo saranno perfetti il Pandoro con crema al limone, ma anche quello con crema al cioccolato e il must con la crema al pistacchio.

Chi invece preferisce per il Natale qualcosa di salato non può farsi scappare le proposte di NutriFree e Giusto. Oltre ai tradizionali panettoni e pandori classici queste due aziende hanno voluto creare qualcosa di diverso puntando sul panettone gastronomico senza glutine e senza lattosio.

Dei panettoni pronti per essere farciti con salumi, formaggi e creme. Da mettere al centro del tavolo la sera della vigilia o il giorno di Natale. Il loro segreto sapete qual è? Sono senza glutine, ma ricchi di gusto! Insomma alla Farmacia De Bernardinis c’è l’imbarazzo della scelta. Non fatevi scappare il vostro panettone e il vostro pandoro preferito!

