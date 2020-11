‘Ti proteggo’ non dimentica le donne: screening di ginecologia e ostetricia per puntare sulla prevenzione

Celano. La pandemia Covid-19 ha messo a dura prova i percorsi di prevenzione, in quanto percepita come impellente minaccia per la salute e richiedente la priorità assoluta, a scapito delle altre prestazioni sanitarie differibili .

“La sospensione delle prestazioni di screening si è verificata nei mesi di marzo e aprile 2020, ancorché in modo non omogeneo su tutto il territorio nazionale. A partire da maggio, i programmi di screening sono stati riattivati, anche in questo caso però con tempistiche, intensità e modalità diverse fra le varie Regioni e all’interno della stessa Regione. La prevenzione del carcinoma cervicale ha subito uno stop duplice: quello dello screening e quello della vaccinazione anti-HPV. Il numero di lesioni CIN2+ non diagnosticati è stimato in 1.676. Questi esami in meno portano a stime di lesioni tumorali non individuate pari a 1.676 lesioni della cervice CIN2+. Alla luce di questa allarmante situazione la Clinica Immacolata di Celano scende accanto alle donne con il suo ambulatorio di ginecologia ed ostetricia”.

“Da una collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale I Girasoli è nato il progetto Ti Proteggo , una serie di pacchetti modulati per ogni fascia d’età e con un piccolo prezzo al fine di rendere agevole il controllo ginecologico. L’equipè di ginecologia è composta da Simona Carboni e Matteo Moretti, infermiera Francesca Cavisinni”.

Per appuntamenti contattare 08631942199 premere 111 / 112