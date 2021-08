The Music Place Groove Experience con Michele Papadia al Parco Arssa: ecco le info

Avezzano. Lunedì alle 21, nel Parco Arssa di Avezzano è in programma The Music Place Groove Experience, concerto prodotto dallo studio musicale The Music Place di Avezzano diretto dal pianista e tastierista Alberto Bianchi. Ospite d’eccezione del progetto sarà il Maestro Michele Papadia, pianista e organista di fama internazionale. Insieme a Papadia ci sarà un ensemble formata da Alberto Bianchi al pianoforte e all’organo hammond, Maurizio Pagnottaro alla batteria, Mauro Vaccarelli al basso elettrico , Benedetto Cerasani alla chitarra elettrica e Ruben Coco, Matteo Troili ed Elena Tesoriere voci soliste.

Il concerto, tra le iniziative promosse dal comune di Avezzano nell’ambito del cartellone estivo “Avezzano Estate 2021”, omaggerà la black music nella sua accezione più lata: dalla tradizione Funk e Blues di New Orleans fino alla nuova scena musicale Neo Soul ed R&B. Michele Papadia è uno dei più richiesti pianisti e hammondisti europei negli Usa. Titolare dei corsi accademici presso il Saint Louis College of Music di Roma, è inoltre direttore, arrangiatore e fondatore dell’orchestra Soul Train R-Evolution. Collabora dal 2005 con la chitarrista americana Ana Popovic, ed ha collaborato dal vivo e in studio con giganti della musica mondiale come Robben Ford, Brian Auger, Joe Bonamassa, Susan Tedeschi. In ambito Pop, ha collaborato, tra i tanti con Adriano Celentano, Noemi, Dolcenera, Patty Pravo, Nina Zilli e Lorenzo Jovanotti.

L’ingresso all’area del pubblico è gratuito, e per accedere all’evento sarà necessaria la prenotazione ed il Green Pass. Per le prenotazioni potete contattare il numero 𝟯𝟳𝟱 𝟱𝟵𝟴𝟳𝟱𝟳𝟵.