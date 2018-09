The Kolors, fans sotto al palco e intorno alla piazza per il concerto. Strade chiuse e negozi aperti

Avezzano. I The Kolors arrivano ad Avezzano e fanno ballare grandi e piccoli. In tanti hanno affollato piazza Risorgimento questa sera per il concerto dei giovanissimi vincitori di Amici 2015. Tante le fan arrivate nel pomeriggio per assistere al concerto dei loro beniamini. Già dalle 18 molte persone si sono recate in piazza per assicurarsi il posto per poter assistere al concerto e cantare i successi della band, reduce dal successo dell’ultimo festival di Sanremo e dal tormentone “Come le onde”, in collaborazione con J-Ax. Alle ore 20 i ragazzi della band sono saliti sul palco della nuova piazza Risorgimento per un sound check prima del concerto. Dopo le prove i ragazzi della band più amata della scuola televisiva di Maria De Filippi si sono concessi a foto e autografi con i tanti fan.

Le strade d’accesso a piazza Risorgimento sono state chiuse con mezzi pesanti per evitare ad auto e tir di entrare. Camion, trattori e vele sono state sistemate nei punti strategici con l’ausilio della polizia locale. Piazza Risorgimento, delimitata dalle transenne, è stata aperta al pubblico a partire dalle 19. Per contare il numero di fans che entravano per assistere al concerto sotto al palco sono stati consegnati dei ticket. 5mila sono stati i posti riservati in piazza, gli altri hanno assistito al concerto dall’area limitrofa. Molti i negozi rimasti aperti per la notte bianca riservata all’evento di fine estate.

Photo: Marcello De Luca