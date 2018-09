The Autumn Show, un’esposizione canina per celebrare la bellezza dei nostri amici a 4 zampe

Avezzano. Domenica 30 settembre, presso l’impianto Marsica Sporting Center nella frazione di Antrosano, a partire dalle 9.00 fino alle 18.00 circa, si terrà l’esposizione canina “The Autumn Show Of Dogs”, aperta a tutte le razze con pedigree. Per i soggetti senza pedigree potranno richiedere il riconoscimento di razza in loco per ottenere il Prima Origine.

Ingresso gratuito per i visitatori

Premi per tutti i qualificati

Iscrizioni online clicca sul link qui sotto:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjY3lBkY24wBD07NzFW8ZPF335bI4PIXJiTqu35WTFj-08pA/viewform Info e contatti: 3661961834 – 3711195477

segreteria@icbd.it