Test Covid-19 a Cerchio, Tedeschi precisa: circa 500 le persone coinvolte. Biblioteca comunale sarà luogo di attività

Arrivati ad Aielli e Cerchio migliaia di test Covid-19. La notizia è stata data questa mattina dai due comuni marsicani. Parliamo di duemila kit monoclonali anticorpali: sistemi diagnostici istantanei finalizzati ad individuare eventuali positivi e da effettuare ai più esposti (per maggiori dettagli clicca qui).

“Nel comune di Cerchio, abbiamo individuato la biblioteca comunale come luogo in cui fare i test, con accesso autonomo e separato dal palazzo Municipale. Si procederà da via Chiassetto del Convento“, ha precisato il sindaco Gianfranco Tedeschi.

“Le attività verranno eseguite da due infermieri e il coordinamento di un medico. I test non saranno fatti a tappeto, non saranno fatti a tutti, ma solo a coloro che sono oggi più esposti. A Cerchio, abbiamo ipotizzato saranno coinvolte circa 400/500 persone tra personale sanitario, forze dell’ordine, dipendenti comunali, amministratori e tutti coloro che sono costretti ad andare a lavoro. Entro sabato verrà reso noto l’avviso pubblico“, ha affermato.

Il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi, sin dall’inizio dell’emergenza ha provveduto a intervire per “fornire il massimo della sicurezza ai cittadini. Fino a oggi. La nostra popolazione è stata meravigliosamente collaborativa“.

“Siamo una comunità coesa, cooperativa, rispettosa delle regole e fortemente motivata per superare questo brutto periodo. Siamo certi che torneremo più forti di prima per affrontare il futuro, che sarà migliore per tutti“, ha concluso il sindaco.