Terza giornata di vaccinazione anticovid a Collelongo: ecco quando e come prenotarsi

Collelongo. Organizzata una terza giornata di vaccinazione anti Covid a Collelongo. Si terrà venerdì 19 novembre, a partire dalle 9, nella palestra della scuola. Obbligatoria la prenotazione entro e non oltre la mattinata di martedì 16 novembre. Per aderire è necessario inoltrare una mail a [email protected] indicando: nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono(e indirizzo e-mail), numero di dose, eventuale vaccino già ricevuto. E’ possibile aderire anche presso l’Ufficio Anagrafe durante gli orari di apertura.

PRIMA DOSE: per tutti i cittadini che ancora non hanno ricevuto nessuna dose;

SECONDA DOSE: per tutti i cittadini che hanno ricevuto la prima dose;

TERZA DOSE: per i cittadini contattati dalla ASL o per tutti i cittadini nati fino al 1961 (over 60) e che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi.