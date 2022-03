Territorio marsicano e opportunità di sviluppo: l’incontro del PD ad Avezzano con il senatore Misiani e l’eurodeputato Benifei

Avezzano. Risorse da Roma a Bruxelles: così si fanno grandi le opportunità per il settore dei semiconduttori nel territorio marsicano. Il comunicato del PD L’Aquila scrive: “La presenza ultradecennale dello stabilimento, oggi Lfoundry, fa della Marsica un territorio profondamente caratterizzato da questa vocazione industriale; da questa premessa è partito l’evento organizzato dal partito democratico presso il Comune di Avezzano alla presenza del senatore Antonio Misiani – responsabile nazionale PD economia – e dell’onorevole Brando Benifei – capodelegazione PD al Parlamento Europeo. Tante le presenze dei rappresentanti dei lavoratori e del sindacato che hanno animato il dibattito in modo serrato. La vicenda di Lfoundry non è annoverabile nella casistica delle crisi industriali ma la situazione resta preoccupante. Non è chiara la volontà della proprietà, non è trasparente la strategia aziendale, siamo preoccupati per la prospettiva futura di 1400 famiglie" queste le osservazioni più frequenti da parte dei rappresentati del sindacato. Ad aprire il dibattito sulle grandi opportunità del momento l’intervento del Sen. Misiani: con il Decreto Energia, all’art. 22, il Governo ha stanziato un fondo di 4 miliardi per il settore della microelettronica. Una scelta di politica industriale molto netta che chiarisce la volontà del Governo di intervenire con risorse e sostegni su un settore strategico”.

“Sono due i players nazionali che possono essere terminali di queste risorse: STMicroelectronics ed Lfoundry. È un’occasione da non perdere. L’Europa oggi contribuisce al mercato mondiale dei chip per il 10% circa mentre Taiwan arriva addirittura al 60%. L’Europa, nel nuovo contesto post pandemia e di sconvolgimento geopolitico, ha deciso di invertire questi rapporti di forza nel giro di alcuni anni. L’onorevole Benifei si è concentrato sulle scelte che in queste settimane la Commissione europea sta assumendo:con l’European Chip Act l’Europa stanzia 11 miliardi di risorse pubbliche per il settore. Un volano economico che intende attivare anche investimenti privati. È il segno inequivocabile di un cambio di paradigma a livello europeo; dobbiamo in pochi anni rafforzare la sovranità tecnologica europea rafforzando le realtà esistenti sui territori, come qui in Marsica dove esiste un’eccellenza industriale. Il segretario provinciale Francesco Piacente ha poi concluso: “Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per far in modo che queste risorse arrivino sul territorio, per garantire lavoro e sviluppo. Serve tenere alta l’ attenzione del governo su Lfoundry, continueremo a farlo con prossime iniziative”.