Balsorano. Terremoto, il sindaco di Balsorano: “la popolazione era allertata da stamattina e non ci sono danni. Lo sciamo sismico è stato un campanello d’allarme perché cose di questo genere non erano mai accadute”. A parlare è il sindaco di Balsorano Antonella Buffone subito dopo la scossa che ha interessato l’Abruzzo con epicentro nel comune della Valle Roveto.

“Questa è stata la scossa più grande della serie che abbiamo avuto dalla notte scorsa”, ha aggiunto il primo cittadino, “non ci sono al momento danni a cose o persone. Abbiamo attivato il Centro operativo comunale e e il centro funzionale della protezione civile della regione Abruzzo è già all’opera”.

“Oggi pomeriggio”, ha aggiunto, “abbiamo fatto un summit in comune con le forze dell’ordine e la protezione civile per attivare il piano di emergenza. Questo sciame sismico che abbiamo da questa notte ci ha portato ad essere allertati per mettere in atto tutto ciò che è possibile per il controllo del territorio”.