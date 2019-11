Terremoto, il commissario Passerotti: pronti ad allestire una sala operativa di Protezione Civile ad Avezzano

Avezzano. Dopo la scossa di terremoto avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, il commissario straordinario di Avezzano, Mauro Passerotti, ha convocato una riunione operativa con tutti i dirigenti comunali. Nel corso della riunione “sono stati formulati indirizzi per implementare le strumentazioni tecniche idonee per l’operatività del centro operativo comunale in caso di eventi di particolare rilevanza sul piano della Protezione Civile”.

E’ stato comunque dato indirizzo per l’allestimento di una sala operativa di Protezione Civile, anche per definire gli interventi e pianificare la prevenzione, “laddove gli eventi, seppur non abbiamo rilevanza specifica e di particolare pericolosità per l’incolumità pubblica, siano comunque suscettibili di interventi di carattere preventivo”.