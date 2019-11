Terremoto Balsorano, controlli e verifiche sui viadotti dell’A24 e A25: nessun danno alle strutture

Avezzano. Squadre di verifica di Strada dei Parchi e dei tecnici di Infra Engineering hanno effettuato l’ispezione visiva dei viadotti che ricadono nell’area della Marsica dove nella zona intorno a Balsorano si è registrata, nel pomeriggio, una scossa simica di magnitudo 4.4. Non si registrano danni alle strutture autostradali e il traffico è regolare. In quest’area dal 2017 si lavora proprio in un’ottica di sicurezza in caso di sisma. Nell’area marsicana vicina al cratere sismico ci sono cinque viadotti e sono il viadotto Santa Iona, quello di Paterno, dove sono stati impiantati i sistemi che impediscono lo scalinamento degli impalcati autostradali in caso di sisma.

Mentre per gli altri viadotti interessati, ovvero quello di Cerchio e di Collarmele, oltre all’impianto di antiscalinamento sono stati realizzati lavori di adeguamento sismico anche sulle pile. Infine, sul viadotto Ponte della Valle nel comune di Pescina, come gli altri dal 2017-20818 ha l’antiscalinamento sismico, mentre in queste settimane si sta lavorando al rinforzo e all’adeguamento sismico delle pile.