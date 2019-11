Terremoto, Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto aprono i Coc. Ecco i numeri da contattare per le emergenze

Balsorano. La preoccupazione e la paura per le scosse di terremoto sono ai massimi livelli nella Valle Roveto e per questo i Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto hanno aperto i centri operativi comunali a disposizione dei cittadini. I Coc sono stati allestiti nei municipi dove sono al lavoro amministratori, dipendenti, Protezione civile e volontari per fare il punto della situazione e intervenire in caso di necessità.

A Balsorano il sindaco Antonella Buffone ha aperto il Coc ieri pomeriggio in piazza Baldassarre. E’ possibile contattare per la funzione tecnico scientifica Luigi Tuzi 3282518021, per funzione sanità Massimo Antonini 330312533, per funzioni volontariato Mauro Lancia 334669846, per funzioni materiali e mezzi Enrico Fantauzzi 3454765224, per funzioni servizi essenziali Veronica Venditti 3335674365, per le comunicazioni generali Domenico Corsetti 3312210636.

A San Vincenzo il primo cittadino Giulio Lancia ha istituto la centrale operativa comunale nel pomeriggio. In caso di necessità è possibile contattare il responsabile Tiziana Calcagni al numero 0863.958114 oppure il consigliere Sandro Di Rocco al 340.6299075.