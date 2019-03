Terremoti, installata innovativa stazione di rilevamento sismico nelle Grotte di Pietrasecca

Carsoli – E’ stata installata in questi giorni una innovativa stazione di rilevamento sismico all’interno delle Grotte di Pietrasecca. Si tratta di una strumentazione di recentissima produzione della Sara Electronic Instruments. Si tratta di una apparecchiatura SS08 broad band. Nella foto a corredo prodotta dai primi rilevanti si evidenzia la particolare sensibilità di monitoraggio in cui si registra anche il rumore molto basso a livello di bassa frequenza. Mentre le alte frequenze – spiega Mauro Mariotti senior Engineer della medesima società produttrice – riescono a rilevare un rumore relativamente più alto, in relazione alla vicinanza del tunnel autostradale della A24 posto a circa 500 metri dalla stazione di rilevamento. Le grotte della Riserva, prosegue Mariotti – si trovano ad una temperatura media di 9-10 gradi in tutte le stagioni ed è quindi il luogo ideale per la posa del sismometro che ha una sensibilità di 1500 v / m / s un ecc da 120 secondi a 50 Hz ed è registrato da una versione sl06bb capace di registrare a 26 bit. Tutto questo lavoro – conclude Mariotti – è stato possibile grazie al Comune di Carsoli specificamente nella persona dell’Arch. Roberto Ziantoni che ha coordinato tutto il lavoro ma nondimeno da rilevare la avanguardia tecnica della DI.GI. Impianti di Gianni Di Giambattista, società di Carsoli leader nel settore impiantistico”. Nei prossimi giorni sono state annunciate pubblicazioni aggiornate della stazione sismica in questione.

