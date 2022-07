Terremerse: la prima edizione del nuovo Festival avezzanese parte con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Avezzano. La musica di una delle leggende del rock del Novecento al centro del concerto – evento “Somebody to love – Omaggio alla musica dei Queen” che sarà proposto dall’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese venerdì 15 luglio , nell’ambito della prima edizione del Festival Terremerse, che si terrà a Piazza Torlonia dal 14 al 21 luglio.

Sul podio l’eclettico Roberto Molinelli, direttore e arrangiatore, compositore di musiche per il cinema e in più occasioni arrangiatore e direttore dell’orchestra Rai del Festival di Sanremo. Con lui e i quaranta elementi dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, gli attori Giuseppe Esposto e Fabrizio Bartolucci, il soprano Sara Borrelli, il vocalist Antonello Carozza e il gruppo vocale Vocal Eight. Firma concept, testi e regia dell’evento Claudio Salvi.

Titoli epici come God save the queen, Bohemian rhapsody, Somebody to love, Radio Ga Ga, The show must go on, verranno proposti al pubblico in un appassionante racconto drammaturgico della vicenda umana e artistica di Freddie Mercury, vera icona del suo tempo, e della sua band, punto di riferimento musicale e di costume per intere generazioni. Capolavori immortali che continuano a sfidare il tempo coinvolgendo un pubblico di ogni età. Un concerto-evento che con la sua potenza e la sua varietà riesce a unire intere generazioni, affascinate dalla potenza della musica dei Queen, grandi musicisti e innovatori, protagonisti assoluti di una stagione irripetibile.

“SOMEBODY TO LOVE”

Omaggio alla musica dei Queen

Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

15 luglio (ore 21.30)

Piazza Torlonia – Avezzano (AQ)

Biglietti “Somebody to love – Omaggio alla musica dei Queen”

https://www.ciaotickets.com/biglietti/somebody-love-avezzano

TERREMERSE – music & performance festival

Ideato dalla maestra Emilia Di Pasquale, che ne cura anche la direzione artistica, il Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Arteficio e patrocinato dal Comune di Avezzano, nasce con l’obiettivo di realizzare un contenitore che abbracci eventi di carattere musicale e teatrale, spaziando tra varie arti performative e ospitando progetti e artisti di fama nazionale ed internazionale, al fine di rinnovare lo spirito di condivisione e aggregazione attraverso la cultura.

Ma gli eventi sono accostati anche alla promozione e all’esplorazione del territorio, con lo scopo di supportare il turismo locale e costruire nel tempo un crescente interesse per le nostre terre, per i suoi prodotti e i suoi frutti, attraverso la realizzazione di spettacoli, masterclass, convegni e altre iniziative di carattere culturale.



“Terremerse è un Festival che nasce come una scommessa, grazie all’entusiasmo ed al desiderio condiviso con l’amministrazione comunale di Avezzano di credere in un progetto culturale nuovo, fresco e giovane – spiega Emilia Di Pasquale – Ho vissuto con grande trepidazione i momenti salienti della nascita di questo format e ad una settimana dalla serata inaugurale sono emozionata e curiosa di scoprire la reazione del pubblico. Non sarà solo una semplice carrellata di eventi, ma un vero momento di festa collettiva nella location di piazza Torlonia che cercheremo di vestire con una nuova luce per divenire cornice perfetta anche solo per una passeggiata o per assistere ad un momento di cultura, musica e spettacolo. Non è sempre facile prendere decisioni e attuare le scelte artistiche giuste, ma abbiamo voluto accontentare tutti i gusti musicali lasciando spazio a vari generi musicali ma anche ad arti performative diverse”.

Info e contatti: [email protected] – 338/7370796

Facebook: Terremerse – music & performance festival

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al Castello Orsini

Tutti gli altri eventi saranno svelati nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si terrà venerdì 8 luglio alle 11.30 nella sala consiliare del Comune di Avezzano.