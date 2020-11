Terra, passione, vino: la cantina Tenuta Secolo IX tra le eccellenze emergenti del vino abruzzese

Castiglione a Casauria. Andiamo oggi alla scoperta di una nuova cantina abruzzese, che sta riscuotendo un grande successo tra critica e appassionati. La cantina Tenuta Secolo IX da Castiglione da Casauria: una realtà in rapida ascesa, nata per produrre vino di qualità e con l’obiettivo primario di recuperare l’antico vitigno Moscatello di Castiglione, a rischio estinzione. La cantina sorge a circa 300 metri sul livello del mare, circondata da tre montagne simbolo della regione: il Gran Sasso, il Morrone e la Majella. Non molto lontano vi sono due parchi nazionali, il mare e alcuni tra i luoghi più attrattivi che si possa visitare, cioè gli eremi di Celestino V. Anche questi simbolo dell’Abruzzo. Una posizione invidiabile, che non mancherà di affascinare turisti e curiosi.

Un mix perfetto per realizzare i sogni di una cantina sempre più determinata a ritagliarsi uno spazio nei palcoscenici che contano, che viene in maniera efficace e suggestiva descritto dalle parole di Fioravante Allegrino, titolare dell’azienda, imprenditore di lungo corso che ha deciso di tornare alla terra e raccontarne l’essenza.

“Una vasta distesa di pregiati vigneti e secolari uliveti accompagna le lunghe passeggiate con la famiglia, tra i sentieri della Tenuta, alla scoperta di antichi sapori e saperi della terra. Un territorio che sorprende e insegna la vita, semplice nei costumi ma ricco di valori, di antiche e belle tradizioni, frutto del temperamento della sua gente forte e gentile, plasmata dalla durezza della terra ma anche dalla sua generosità“.

Il vino è tra le eccellenze di questa terra e Tenuta Secolo IX vuole raccontarlo a modo suo. L’autunno, che spiana la strada al periodo più freddo dell’anno, è qui a ricordarci il fascino di degustare un buon calice di vino davanti al fuoco di un camino. Se poi utilizzassimo la brace per cuocere delle castagne, delle bruschette, del granoturco o della carne, beh, allora saremmo in pace col mondo. E’ uno dei piaceri della vita, quello di mangiare e bere bene. Com’era quel famoso detto? “Ne ammazza più la gola che la spada“. Prendiamolo per buono. Senza esagerare…ma con gli eccellenti vini di Tenuta Secolo IX!

