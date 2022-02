Termosifoni rotti al Genio civile di Avezzano, uffici chiusi da 15 giorni

Avezzano. Termosifoni rotti da 15 giorni al Genio civile di Avezzano, saltano gli appuntamenti con il pubblico. Sono in smart – working i dipendenti dell’ufficio del Genio civile della città a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Anche se da casa riescono però ad assicurare tutti i servizi essenziali ma non a ricevere il pubblico.

Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del cittadino, ha sollevato il caso precisando che “il declino di questo ufficio è segnato, lo stato di degrado dell’edificio esternamente è visibile a tutti, mentre gli archivi di via Aquila sembrano un magazzino e nulla hanno a che fare con un archivio, il quarto piano parzialmente inagibile perché piove nelle stanze, fatti inaccettabili. A chi rivolgersi? Io credo che i sindaci collegialmente o singolarmente debbano affrontare questo problema, o gli stessi consiglieri regionali o provinciali, l’importante è che qualcuno faccia”.

Il responsabile dell’ufficio del Genio civile di Avezzano, Gilberto Di Giorgio, ha chiarito che il problema è in fase di risoluzione e tutto il lavoro portato avanti dai dipendenti non si è mai fermato. “I nostri servizi sono assicurati perché lavoriamo in smart working”, ha spiegato Di Giorgio, “la ditta che ha in gestione l’impianto di riscaldamento non appena segnalato il problema si è prontamente attivata avviando la richiesta dei pezzi danneggiati. Purtroppo non sono riusciti a trovarli e bisogna aspettare ancora prima che arrivino e vengano sostituiti. Va precisato però che il lavoro non si è fermato. Solo gli appuntamenti sono stati rinviati perché considerate le bassissime temperature interne gli uffici non sono agibili”