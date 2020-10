Terminato screening alla rsa di Trasacco: un positivo. Accertati anche 12 casi tra i pazienti e paramedici

Trasacco. Sono quattro i paramedici positivi e nove i pazienti della Nova Salus risultati positivi al coronavirus. Nei giorni scorsi la direzione a seguito della segnalazione di un’infermiera dipendente della struttura risultata positiva al covid 19 ha fatto sottoporre ai tamponi tutti gli ospiti e a tutti i dipendenti e collaboratori della struttura.

La direzione, non appena avuto i risultati dei primi tamponi, ha isolato i pazienti in apposite stanze. Inoltre ha avviato l’iter per fare in modo che chiunque entrasse in contatto con le persone contagiate indossasse dispositivi di prevenzione di secondo livello e seguisse i protocolli.

“Attualmente i positivi sono 4 paramedici e 9 pazienti di cui solo 1 di rsa”, hanno spiegato dalla direzione, “nessun medico e nessun amministrativo risultata positivo. Sono stati tutti isolati. Al momento fra i positivi solo due pazienti hanno un lieve rialzo febbrile, nessuno ha sintomi”.