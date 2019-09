Terminati i lavori di riqualificazione del vecchio cimitero di Celano. Recuperati 208 loculi e 40 nuovi ossari

Celano. Sono terminati i lavori di riqualificazione di parte del vecchio cimitero situato vicino la chiesa. Sono stati rinvenuti durante i lavori steccati con defunti risalenti addirittura a prima del 1900, ridotti in condizioni di fatiscenza assoluta e divenuti anche molto pericolosi. Piuttosto che continuare ad ampliare il cimitero, l’attuale amministrazione ha preferito riqualificare il vecchio, con le riesumazioni dei defunti e la costruzione di ossari, dove contenere le ossa di questi col recupero di spazi per nuovi loculi. Negli steccati riqualificati sono stati quindi recuperati 208 loculi nuovi e circa 40 ossari. A questi vanno aggiunti altri loculi riqualificati in precedenza sempre nel vecchio cimitero, per un totale di quasi 400 nuovi loculi.

“Sarebbe auspicabile che questa attività di riqualificazione del vecchio cimitero, visto lo stato in cui si trovano anche altri steccati, vada avanti anche negli anni a seguire, e che il cimitero non venga più ampliato trovandosi in una zona già di per sé molto impervia. Circa 10 di questi loculi saranno destinati ai nostri frati francescani, affinché abbiano il giusto e dignitoso riposo. E’ il minimo che la nostra comunità possa riconoscergli visto quanto fatto e lasciato da loro in eredità alla nostra Celano, guidati sapientemente da Padre Corrado e Padre Osvaldo” ha commentato il primo cittadino Settimio Santilli.