Terapia infiltrativa ecoguidata, la nuova frontiera per i dolori osteoarticolari e muscolotendinei nella Casa di Cura Di Lorenzo

In questo articolo, con il dottor Nicola Liberati, Dirigente Medico del Servizio di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore, presso la Casa di Cura “Di Lorenzo”, ve ne daremo testimonianza, approfondendo una delle più moderne tecniche di terapia infiltrativa.

Si chiama terapia infiltrativa ecoguidata e rappresenta una nuova frontiera per i dolori osteoarticolari e muscolotendinei.

La terapia infiltrativa è una procedura di terapia del dolore destinata alla cura di patologie osteoarticolari (Artrosi, Artrite, Versamento Articolare) e muscolotendinee (Tendiniti, Borsiti): la visione ecografica permette di ottimizzarne i risultati. L’Ecografia consente di studiare in un primo momento la struttura sede di dolore e valutare eventuali cause algogene: in un secondo tempo, quello infiltrativo, permette di seguire il percorso dell’ago così come la diffusione del farmaco in prossimità o all’interno della struttura target. Tutto ciò, sotto visione ecografica, in tempo reale. Dunque, le procedure iniettive ecoguidate di articolazioni e tessuti molli sono strumenti molto preziosi per la gestione diagnostica e terapeutica del paziente nell’ambito della patologia muscoloscheletrica.