Tenuta Secolo IX lancia due nuovi vini: un bianco spensierato e un rosso molto serio

Un bianco floreale, sbarazzino e da bere a secchi. Un rosso potente ed elegante, serio, da sorseggiare con calma. Sono due prodotti concettualmente opposti i nuovi vini lanciati in questa estate rovente da Tenuta Secolo IX, la cantina di Castiglione a Casauria di cui vi parliamo spesso. Il processo che porta alla nascita di un nuovo vino è lungo e complesso: sono tanti i fattori in gioco, che vanno dall’approccio in vigna a quello in cantina e ovviamente all’opportunità sul mercato.

In questo caso la scelta è stata chiara. Da un lato, pensare ad un pubblico giovane, con approccio “easy” alla bevuta, alla ricerca di piacere ed originalità. Ecco, allora, spiegato il Fonte Fiorita, un blend di uve bianche in cui la parte aromatica del moscato da freschezza e brio: un vino facile ma non banale, perfetto per un aperitivo serale o magari per un pranzo in riva al mare. Gradazione alcolica contenuta, profumi intriganti, grande bevibilità, come perfetto prototipo del bianco contemporaneo.

Per i bevitori più esigenti e smaliziati, invece, fa il suo esordio un nuovo rosso, ovviamente a base di uve Montepulciano d’Abruzzo, che porta il nome del titolare: Fioravante (come Fioravante Allegrino, proprietario della tenuta). Per descriverlo usiamo le parole dell’etichetta: “Un vino che esprime tutta la forza e l’eleganza delle dolci colline d’Abruzzo. Intenso, avvolgente, carismatico. Forte e gentile, come solo i veri abruzzesi sanno essere”.

Non vi resta che provarli, cercandoli in giro nelle migliori enoteche e ristoranti, oppure acquistandoli direttamente in cantina (magari approfittando della sfiziosa offerta di aperitivi in vigna) o infine online sull’ecommerce aziendale https://shop.tenutasecoloix.it/

