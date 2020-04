Tentato suicidio ad Avezzano, donna tenta di togliersi la vita in casa. Soccorsa da 118 e vigili del fuoco

Avezzano. Tentato suicidio ad Avezzano: ieri, in tarda serata, una donna di circa 55 anni, residente in una palazzina di via Garibaldi, ha cercato di togliersi la vita nella sua abitazione, ingerendo dei medicinali. La donna è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco, come confermato dal responsabile della comunicazione dei vigili del fuoco, Enzo Albanese. Per entrare nell’abitazione, i soccorsi, allertati dai vicini di casa, hanno dovuto sfondare la porta.

Ora la donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Avezzano, in prognosi riservata.