Tentata invasione di campo da parte dei tifosi. Partita sospesa per 5 minuti (video)

Avezzano. Momenti di tensione sugli spalti durante Avezzano – Cesena. Entrambe le tifoserie hanno tentato di forzare i cancelli per entrare in campo ma sono stati prontamente respinti dalle forze dell’ordine. L’arbitro ha sospeso la partita per cinque minuti mentre le squadre erano sul punteggio di 1-1. Proseguono, dunque, i tentativi dei tifosi di venire al contatto. Sul posto è presente la polizia in tenuta antisommossa.