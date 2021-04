Tentano di rubare auto costose ma vengono fotografati e si danno alla fuga: è caccia ai due ladri

Avezzano. Tentano il furto di auto costose durante la notte, ma vengono visti e fotografati da un residente e si danno alla fuga. È caccia a due giovani che, le cosa notte in una zona residenziale di Cappelle dei Marsi, avrebbero tentato di portare via delle macchine di grossa cilindrata parcheggiate in strada.

I due ladri, che viaggiavano a bordo di una Alfa Giulietta di colore nero, avevano preso di mira un’Audi è una Bmw.

Secondo la ricostruzione, avrebbero tentato di forzare le portiere delle macchine. Qualcosa però non è andato per il verso giusto.

A vedere la scena un residente che è riuscito anche a immortalare i due malviventi mentre risalivano sulla loro macchina dopo aver capito di essere sotto mira. I due, quando si sono accorti di essere stati visti, sono fuggiti subito.

La foto è stata anche pubblicata su Facebook per mettere in guardia la popolazione dai due presunti ladri.

Anche il popolo del web, quindi, sta cercando di individuarli nonostante nella foto scattata non si vedano i loro volti.