Tentano di nascondere la droga nelle parti intime ma vengono bloccati e arrestati, in tre in manette

Avezzano. Arrestati tre extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti nella serata di mercoledì scorso dal personale della Squadra Mobile. Si tratta di tre cittadini marocchini, un 27enne, residente all’Aquila, e due fratelli, un 47enne ed un 33enne, residenti ad Avezzano. Da tempo la Polizia di Stato era alla ricerca del 27enne, destinatario di un ordine di carcerazione per cui dovrà scontare una pena detentiva di anni 3 per rapina, che aveva fatto perdere le sue tracce e di cui non si aveva alcuna notizia di dove potesse trovarsi.

L’attività di indagine svolta dagli investigatori della Squadre Mobile ha permesso, seguendo i movimenti dei due fratelli residenti ad Avezzano e conosciuti come fornitori abituali del giovane ricercato, di sorprendere i tre marocchini in un appartamento nell’aquilano, mentre erano intenti a preparare una dose che avrebbero consumato nell’immediato, al fine di valutare la qualità della sostanza stupefacente che il 27enne voleva acquistare per poi rivenderla ai giovani aquilani. Nella circostanza uno dei fratelli ha tentato di disfarsi della cocaina, prima nascondendola nelle parti intime e subito dopo dirigendosi verso il bagno dell’appartamento, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti di polizia. Inoltre, la perquisizione eseguita al momento ha consentito di rinvenire e sequestrare due dosi di cocaina nonché la somma di 600 euro, in banconote di piccolo taglio, frutto di vendite precedenti all’incontro.