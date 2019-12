Tenta la rapina in una pizzeria del centro di Avezzano, fermato un uomo armato di cacciavite

Avezzano. Tenta una rapina in una pizzeria del centro di Avezzano con un cacciavite ma viene fermato dalla polizia. Erano da poco trascorse le 22 quando un uomo, armato di cacciavite, è entrato in una pizzeria di Avezzano in via Garibaldi.

In quel momento l’attività commerciale era quasi vuota e i proprietari si sono resi subito conto che l’uomo faceva sul serio. Il malvivente, N.M., 24 anni, ha intimato i proprietari di consegnarli i soldi, provandoli a minacciare con il cacciavite. Non è riuscito però a portar via il bottino di una domenica natalizia grazie all’intervento della polizia: sul posto infatti è arrivata una pattuglia che lo ha inseguito e fermato.

Tanta paura per il gesto, che riaccende anche le polemiche sulla sicurezza in città. L’episodio è infatti avvenuto quando ancora nelle strade del centro c’erano residenti e non a spasso dopo le ultime compere di Natale.