Tenta la fuga con l’auto durante un controllo, due stranieri trovati con droga: un arresto

Avezzano. Nella giornata di ieri, durante un servizio di polizia giudiziaria svolto dal personale del commissariato della polizia di Avezzano e finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località “Strada 13” del Fucino nel Comune di Celano, è stato controllato un veicolo con a bordo due uomini di cittadinanza marocchina che reagivano al controllo.

In particolare uno dei fermati al momento del controllo ha tentato la fuga, ma è stato prontamente raggiunto ed immobilizzato dai poliziotti.

Si è proceduto, pertanto, alla perquisizione degli stessi, estesa all’auto, nel corso della quale venivano rinvenuti degli involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi, la somma di euro 1.000, oltre che, nella successiva perquisizione domiciliare, del materiale normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi prima dello spaccio.

Dagli accertamenti esperiti al rientro in Commissariato è emerso che uno dei fermati, quello che aveva tentato la fuga e che per tale motivi è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale, è risultato essere destinatario di un ordine di esecuzione di pena detentiva per anni 9 e giorni 3 e della multa di 39mila euro, provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bergamo per condanne definitive riguardanti sempre reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed è stato quindi tratto in arresto.

Entrambi i cittadini stranieri sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli veniva fermato un altro uomo, irregolare sul territorio italiano, al quale è stato notificato un decreto di espulsione del Prefetto di L’Aquila con Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.