Tenta due furti a Tagliacozzo nella stessa notte, 31enne romeno arrestato dai carabinieri

Tagliacozzo. Tenta due volte il furto nella stessa notte ma viene arrestato dai carabinieri. In manette è finito Dorus Eduard Victor, 31enne romeno, che deve rispondere del reato di tentato furto. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe tentato di rubare alcune auto nella zona del centro cittadino, a Tagliacozzo. Erano circa le 23.30 quando il 31enne ha tentato di forzare prima le portiere di una Bmw e successivamente quelle di un’altra auto della stessa marca ma di diverso modello.

Alcuni testimoni hanno chiesto l’intervento dei carabinieri, ma in realtà il reato non era stato consumato e non c’erano neanche segni di scasso sulle auto in questione. Subito dopo, lo stesso rumeno avrebbe provato così ad accaparrarsi i soldi all’interno delle colonnine di un distributore dell’Agip. Prima l’uomo avrebbe provato a forzare una cassetta di sicurezza e successivamente la gettoniera di una seconda colonnina. A quel punto sono intervenuti nuovamente le forze dell’ordine che lo hanno immobilizzato, trasportandolo prima in caserma per gli adempimenti del caso e successivamente arrestandolo con l’accusa di tentato furto.

E’ stato rinchiuso nel carcere San Nicola di Avezzano in attesa della convalida dell’arresto che potrebbe tenersi nelle prossime ore davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Avezzano.