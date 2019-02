Tenta di rapinare un negozio al centro commerciale e aggredisce le commesse, arrestato 23enne ucraino

Avezzano. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra volante del commissariato di P.S. di Avezzano, traevano in arresto un cittadino ucraino, di anni 23, per tentata rapina.

In particolare, durante lo svolgimento dei consueti servizi di controllo del territorio volti al contrasto del fenomeno dei reati predatori, gli operatori della squadra volante, a seguito di notizia giunta al 113, si portavano presso un centro commerciale della città per segnalazione di rapina in atto.

Giunti sul posto, gli operatori riuscivano ad immobilizzare l’arrestato il quale, nel tentativo di impossessarsi della merce esposta in negozio, aveva anche aggredito le commesse dell’esercizio commerciale. Il ragazzo, che risultava avere a carico precedenti penali per reati contro il patrimonio, veniva condotto presso il commissariato di Avezzano e dopo le formalità di rito veniva tradotto in carcere a disposizione dell’A.G. procedente.