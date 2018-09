Tenta di lanciarsi dal viadotto di Pietrasecca, bloccato e salvato dalla Polizia stradale

Carsoli. Tenta di lanciarsi dal ponte di Pietrasecca ma viene bloccato dalla polizia. L’episodio è avvenuto subito dopo le 12 sul viadotto dell’A24 in direzione L’Aquila. Un uomo che stava percorrendo l’autostrada ha rallentato con l’auto e si è fermato nel punto più alto del ponte. In pochi minuti l’uomo ha tentato di arrampicarsial alla rete per scavalcarla. Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale che hanno fermato il 70enne e lo hanno convinto a scendere. L’operato degli agenti della Polstrada di Carsoli l’uomo si è deciso a scendere evitando il peggio.

