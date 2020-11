Tensostruttura ospedale di Avezzano: domani al via i lavori. Angelosante: sarà utilizzata come triage

Avezzano.”Da domani cominceranno i lavori e mi hanno assicurato che la tensostruttura nell’ospedale di Avezzano sarà attivata nel giro di sette, dieci giorni”. E’ il consigliere regionale Simone Angelosante (Lega), medico e sindaco di Ovindoli (L”Aquila), a fare il punto della situazione sulla tensostruttura che sorgerà nelle vicinanze dell’ospedale per tamponare l’emergenza ricoveri causata dall’impennata di contagi Covid nella Marsica. Oggi, alla presenza dello stesso Angelosante e dei tecnici della Asl, della Protezione Civile e della Croce Rossa, è stato effettuato un sopralluogo che ha portato a individuare l’area in una zona verde di fronte all’ingresso principale del Pronto Soccorso.

“La struttura dovrebbe avere una ventina di posti – spiega Angelosante – e sarà utilizzata come triage, quindi per tenere i pazienti sotto osservazione in attesa del tampone, per evitare che, come accaduto in questi giorni, ci siano persone che aspettano in ambulanza, in macchina o negli spazi limitrofi al Pronto Soccorso”.

Domani al via i lavori di sbancamento, poi realizzazione di un basamento in cemento sopra al quale sorgerà la tensostruttura. “Nel frattempo cercheremo di tamponare l’emergenza con ricoveri all’ospedale di Tagliacozzo; grazie a quei posti fino a un massimo di 50, stiamo man mano sgomberando i pazienti che erano stati appoggiati nella zona grigia e negli altri spazi limitrofi al Pronto Soccorso”.