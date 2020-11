Tensostruttura, la Asl replica a Fedele (M5s): riscaldamenti e water ci sono, ecco la prova (Video)

Avezzano. “Ho avuto modo di visionare il video report del Consigliere Regionale Giorgio Fedele all’interno della tensostruttura dell’Ospedale di Avezzano. La prima domanda che mi sono posto, essendo la struttura in fase di ultimazione, come sia stato possibile l’accesso, essendo quest’ultimo interdetto durante i lavori e chiuso a chiave al termine degli stessi.

La seconda domanda che mi sono posto e alla quale ho trovato risposta dagli uffici tecnici dell’azienda, è che le stufette che compaiono nel video non costituiscono la sola forma di riscaldamento.

La terza domanda che, parimenti ha trovato risposta dagli uffici tecnici dell’azienda, riguarda i servizi igienici a supporto della struttura che nel filmato vengono presentati come unici locali igienici, quando in realtà sono stati allestiti contemporaneamente altri servizi igienici (Video) dotati di vasi e doccia per i pazienti, di diversa fattura e funzionalità”.

A parlare è il direttore generale della Asl, Roberto Testa, in merito alle accuse mosse dal consigliere Giorgio Fedele che dopo aver girato un video parlava di “un intervento tardivo e mal programmato che non rappresenta una soluzione per i reali problemi dell’ospedale di Avezzano“, di “servizi igienici non adeguati e sistemi di riscaldamento insufficienti”

“Spiace doversi interessare di servizi igienici ancora una volta per l’Ospedale di Avezzano (cfr. servizi installati dopo decenni dentro il reparto di ginecologia)”, sottolinea il direttore generale, “questa volta per ristabilire la realtà dei fatti. Ma spiace, ancora di più, dover distogliere energie meglio spendibili in questa guerra contro il covid19 , che richiede impegno e responsabilità. Naturalmente la Asl non potrà che tutelare la propria immagine nelle sedi opportune”.