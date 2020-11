Tendostruttura e pazienti al freddo: per Angelosante è tutto ok, ma il Pronto soccorso conferma i disagi

Avezzano. Subito dopo la notizia apparsa su Marsicalive, è caos sulla situazione del tendone. Alcune ispezioni in loco, avrebbero certificato che il riscaldamento avviene tramite stufette. Nel frattempo, sembra che un sopralluogo sia stato effettuato anche dal consigliere regionale Simone Angelosante che ha mostrato l’interno della tendostruttura davanti all’ospedale di Avezzano ancora in via di allestimento. Il sindaco di Ovindoli ha enfatizzato tale opera isostatica come una grande conquista per la terra marsicana e ha dichiara che la struttura ancora non è attiva . Purtroppo, però dal pronto soccorso, sono arrivate le conferme, che pazienti sospetti covid hanno sostato diverse ore lì dentro durante la notte in attesa e nella speranza di essere ricoverati.

Sicuramente, una notizia che ha fatto clamore, ma che ormi entra nel triste trend degli episodi della cronaca marsicana sull’emergenza sanitaria. Del resto, proprio ieri sera, al fronte di una Regione che vanta di risolvere la crisi sanitaria con l’Ospedale di Pescara, le Iene, in diretta nazionale, hanno denunciato quello che sul nostro quotidiano viene scritto tutti i giorni: il collasso dell’ospedale di Avezzano. Ecco le immagini shock

Del resto, basta ricordare anche i casi di venti giorni fa, con pazienti costretti ad attendere nelle ambulanze per ore, anzi giorni. Oppure quello di una persona lasciata nelle tende precedentemente montate costretta ad entrare nel pronto soccorso per accaparrarsi una barella su cui salire. Oppure quello dell’anziano di Luco morto nella macchina parcheggiata davanti al pronto soccorso. Episodi sui quali è stata addirittura interessata la magistratura. Ora però ci si scandalizza di qualche paziente di notte costretto a sistemarsi nel nuovo tendone in allestimento. Eppure, anche se qualcuno cerca di negare tutto ciò, purtroppo è quello che accade all’ospedale di Avezzano da settimane. Vedremo se, nelle prossime notti o nei prossimi giorni, tutto ciò cambierà.

Perché se qualcuno pensa che smetteremo di vigilare sulla sanità abruzzese si sbaglia alla grande.