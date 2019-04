Tempo di Welfare-piani di conciliazione, prorogati i termini per la presentazione delle domande. Tutte le info

Fino a martedì 16 aprile è ancora possibile accreditarsi per offrire servizi/prestazioni alle donne che beneficeranno dei voucher da 250 euro al mese.

Il catalogo sarà poi utilizzato anche per altri progetti di rilevanza socio-educativa promossi dall’Ambito Distrettuale Sociale N.3.

Possono accreditarsi, per l’Area minori, attività socio-educative:

– Micro-nido e nido;

– Sezione Primavera;

– Centro gioco;

– Scuola dell’infanzia;

– Doposcuola e supporto allo studio;

– Centri Estivi.

2) Area minori, disabili e anziani non autosufficienti, attività sportive, ricreative, musicali ed educative:

– Attività sportive: a) Nuoto b) Pallanuoto c) Palestra; (Minori fino a 12 anni, anziani non autosufficienti e persone con disabilità);

– Attività artistiche multidisciplinari; (Minori fino a 12 anni, anziani non autosufficienti e persone con disabilità);

– Servizi per soggetti affetti da autismo (Persone con disabilità);

– Servizi di logopedia (Minori con difficoltà comunicativo linguistiche e bambini con fragilità nelle abilità che precedono gli apprendimenti).

3) Area minori, disabili e anziani non autosufficienti, servizi a carattere domiciliare ed extra domiciliare:

– Assistenza domiciliare e extradomiciliare/caregiver (Persone con disabilità e anziani non autosufficienti);

– Servizi Socio Sanitari (Persone con disabilità e anziani non autosufficienti);

– Servizi Educativi Professionali (Minori fino a 12 anni – Soggetti disabili);

– Centri Diurni (Persone con disabilità e anziani non autosufficienti);

– Trasporto Sociale con assistenza (Persone con disabilità e anziani non autosufficienti);

– Trasporto Sociale Carrozzato (Persone con disabilità e anziani non autosufficienti);

– Servizi per attività sportive specificatamente per disabili (Persone con disabilità e anziani non autosufficienti);

– Percorsi di integrazione scolastica ed extrascolastica (Studenti disabili ai sensi della legge 104/1992 – Alunni in possesso di una diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) legge 170/2010).