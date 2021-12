Tempo di medaglie per KO team, grande prestazione ai campionati regionali Tatami Pescara

Avezzano. Grande prestazione per il KO. TEAM ai campionati regionali di Pescara dove si è presentato con un totale di 13 atleti provenienti dalle palestre di Trasacco (palestra comunale), San Benedetto (Aurora), Capistrello (Budokai) e Avezzano (Accademia Internazionale dello sport).

Con un totale di 11 medaglie precisamente 7 ori 3 argenti e un bronzo, si conferma come la squadra simbolo della marsica sotto la guida del maestro Pollicelli e i coach Di Gregorio, Falcioni, Palenca e Sabatini.

Nello specifico categoria bambini: oro per Catalano Pamela -34kg, Carducci Giorgia -45 kg e Colangelo Isabel -50kg.

Categoria cadetti: oro per Liberale Simone -69 kg e D’ Angeli Valeria -62 kg e argento per Lusi Simone -69 kg.

Categoria senior: oro per Palermini Paolo -67kg e argento per Mecalla Eduard -80kg.

Categoria master: oro per Liberale Devid-84kg argento per D’Angeli Massimo -94kg e bronzo per Falcioni Filippo -84kg.

Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi che nonostante il lungo stop dovuto alla pandemia, si sono fatti trovare pronti e, soprattutto, agli esordienti che non hanno sfigurato contro atleti più esperti, anzi! Adesso si torna in palestra carichi pi ù che mai e pronti per le nuove sfide che ci saranno a breve con gli interregionali.