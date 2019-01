Tempi di conciliazione per le donne disoccupate e occupate, al via le domande per il progetto Tempo di Welfare

Avezzano. Al via le domande per “Tempo di Welfare”, il progetto sui tempi di conciliazione per le donne occupate e disoccupate. L’assessore al Sociale Leonardo Casciere ha reso noto che è stato emanato dal Comune di Avezzano un avviso pubblico che prevede l’erogazione di voucher e altri interventi per la conciliazione, rivolto alle donne residenti ad Avezzano.

Obiettivo del progetto è quello di promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. Il progetto “Tempo di welfare” prevede due diverse domande di partecipazione. Una rivolta alle donne disoccupate/inoccupate, una rivolta alle donne occupate.

Per le donne disoccupate e inoccupate è necessario trovarsi nelle condizioni di dover assistere figli minori dell’età non superiore a 12 anni, compresi minori affidati conviventi o familiari a carico diversamente abili o anziani autosufficienti. Le beneficiarie saranno nove donne e i voucher di servizio non potranno superare il valore di 250 euro mensili, per un numero massimo di 12 mesi.

Per le donne occupate, incluse lavoratrici autonome, anche con un contratto atipico, è necessario trovarsi nelle condizioni di dover assistere figli minori di età non superiore ai 12 anni, compresi minori affidati conviventi o familiari a carico diversamente abili o anziani non autosufficienti.

Le beneficiarie saranno 21. Il valore dei voucher di servizio non sarà superiore ai 250 euro mensili per un massimo di 12 mesi. Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 gennaio 2019 e dovranno pervenire entro il termine perentorio del 19 marzo 2019.

Le istanze potranno essere presentate accendendo all’indirizzo www.pianidiconciliazione.it sulla base delle istruzioni ivi contenute, mediante l’utilizzo della modulistica editabile allegata o utilizzando la modulistica ritirabile all’ufficio del segretariato sociale del Comune di Avezzano in via Vezzia 32. Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti Cristina Ria e Vincenzina Franchi ai numeri 0863 501377-501323 o mandare una mail all’indirizzo cria@comuneavezzano.it; vfranchi@comuneavezzano.it